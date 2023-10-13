Лукашенко призвал не потерять русский язык для межнационального общения
Русский язык – это язык межнационального общения и величайшее достояние стран СНГ, его нельзя потерять. Об этом на саммите содружества в Бишкеке заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко отметил, что главы государств СНГ хорошо говорят на русском языке и не ощущают проблем, тогда как молодежь в республиках все хуже им владеет.
«Это [владение русским языком] величайшее наше достояние. <…> Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют. И потом, я вообще не понимаю, а почему его должны потерять?» – сказал он (цитата по «БелТА»).
Русский язык – это не российский язык, а «наш общий язык», добавил Лукашенко. По его словам, в нем есть «частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее», так как ранее все были в едином государстве.
13 октября в Бишкеке страны СНГ подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая в том числе будет поддерживать образование на языке и помогать в подготовке научных и педагогических кадров по направлениям «русский язык и литература» и «русский язык как иностранный». Как сообщили в исполкоме содружества, инициатива принадлежит президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Помимо этого было принято заявление о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.