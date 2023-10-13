Лукашенко призвал не потерять русский язык для межнационального общения

13 октября в Бишкеке страны СНГ подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая в том числе будет поддерживать образование на языке и помогать в подготовке научных и педагогических кадров по направлениям «русский язык и литература» и «русский язык как иностранный». Как сообщили в исполкоме содружества, инициатива принадлежит президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Помимо этого было принято заявление о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.