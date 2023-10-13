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Лукашенко призвал не потерять русский язык для межнационального общения

Ведомости

Русский язык – это язык межнационального общения и величайшее достояние стран СНГ, его нельзя потерять. Об этом на саммите содружества в Бишкеке заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что главы государств СНГ хорошо говорят на русском языке и не ощущают проблем, тогда как молодежь в республиках все хуже им владеет.

«Это [владение русским языком] величайшее наше достояние. <…> Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют. И потом, я вообще не понимаю, а почему его должны потерять?» – сказал он (цитата по «БелТА»).

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Русский язык – это не российский язык, а «наш общий язык», добавил Лукашенко. По его словам, в нем есть «частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее», так как ранее все были в едином государстве.

13 октября в Бишкеке страны СНГ подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая в том числе будет поддерживать образование на языке и помогать в подготовке научных и педагогических кадров по направлениям «русский язык и литература» и «русский язык как иностранный». Как сообщили в исполкоме содружества, инициатива принадлежит президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Помимо этого было принято заявление о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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