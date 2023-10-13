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При нападении на школу во Франции погиб один человек

Ведомости

Один человек погиб, двое получили ранения при нападении неизвестного с ножом на среднюю школу Гамбетта-Карно в Арросе на севере Франции, передает телеканал BFMTV. 

Уточняется, что инцидент произошел около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Погибшим оказался преподаватель, ранения получили еще один учитель и охранник. Состояние последнего оценивается как тяжелое. Среди учеников школы пострадавших нет.  

По информации телеканала, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». В настоящее время он задержан. Как пишет BFMTV, молодой человек родился в Чечне и внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции.

Также полиция задержала младшего брата подозреваемого, он находился около другой школы. 

На фоне происходящего министры внутренних дел и национального образования Франции Жеральд Дерманен и Габриэль Атталь потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений. К месту произошедшего выехал президент Франции Эммануэль Макрон. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения на школу. Уточняется, что дело будут расследовать по статьям об убийстве и покушении на убийство с связи с террористической деятельностью, а также о сговоре с целью совершения террористических актов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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