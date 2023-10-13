При нападении на школу во Франции погиб один человек
Один человек погиб, двое получили ранения при нападении неизвестного с ножом на среднюю школу Гамбетта-Карно в Арросе на севере Франции, передает телеканал BFMTV.
Уточняется, что инцидент произошел около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Погибшим оказался преподаватель, ранения получили еще один учитель и охранник. Состояние последнего оценивается как тяжелое. Среди учеников школы пострадавших нет.
По информации телеканала, нападавшим оказался 20-летний молодой человек, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». В настоящее время он задержан. Как пишет BFMTV, молодой человек родился в Чечне и внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции.
Также полиция задержала младшего брата подозреваемого, он находился около другой школы.
На фоне происходящего министры внутренних дел и национального образования Франции Жеральд Дерманен и Габриэль Атталь потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений. К месту произошедшего выехал президент Франции Эммануэль Макрон. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения на школу. Уточняется, что дело будут расследовать по статьям об убийстве и покушении на убийство с связи с террористической деятельностью, а также о сговоре с целью совершения террористических актов.