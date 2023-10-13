При нападении на школу во Франции погиб один человек

На фоне происходящего министры внутренних дел и национального образования Франции Жеральд Дерманен и Габриэль Атталь потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений. К месту произошедшего выехал президент Франции Эммануэль Макрон. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения на школу. Уточняется, что дело будут расследовать по статьям об убийстве и покушении на убийство с связи с террористической деятельностью, а также о сговоре с целью совершения террористических актов.