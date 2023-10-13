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Умер журналист «Коммерсанта» Алексей Ходорыч

Ведомости

Журналист газеты «Коммерсантъ» Алексей Ходорыч умер в возрасте 50 лет, сообщил журналист Геннадий Коськин во «Вконтакте».

«Сегодня случилось горе. Нас покинул наш общий друг, Алексей Ходорыч. Светлая память тебе, Леша…», – написал он.

Алексей Ходорыч родился в 1972 г. в селе Петропавловское Ставропольского края. Работал в «Коммерсанте» с 1998 г., занимал должность руководителя группы в журнале «Коммерсантъ-Деньги». Ходорыч также был главредом развлекательного детского издания «Классный журнал», работал ведущим радиопрограмм.

Был дважды лауреатом премии им. Никиты Кириченко в 2005 и 2006 гг., лауреат Второго Всероссийского конкурса деловой журналистики «Россия финансовая» в 2000 г. Лауреат конкурса «Ротор» в номинациях «Редактор года» (2010 г.) и «Великолепная двадцатка» (2007, 2009 и 2010 гг.).

В 2005 г. награжден спецпремией Союза журналистов за книгу «Самогонные хроники» (журналист выступил соавтором): об истории и создании бренда «Косогоров самогон», совладельцем которого являлся Ходорыч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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