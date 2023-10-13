Умер журналист «Коммерсанта» Алексей Ходорыч

Был дважды лауреатом премии им. Никиты Кириченко в 2005 и 2006 гг., лауреат Второго Всероссийского конкурса деловой журналистики «Россия финансовая» в 2000 г. Лауреат конкурса «Ротор» в номинациях «Редактор года» (2010 г.) и «Великолепная двадцатка» (2007, 2009 и 2010 гг.).