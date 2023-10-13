Умер журналист «Коммерсанта» Алексей Ходорыч
Журналист газеты «Коммерсантъ» Алексей Ходорыч умер в возрасте 50 лет, сообщил журналист Геннадий Коськин во «Вконтакте».
«Сегодня случилось горе. Нас покинул наш общий друг, Алексей Ходорыч. Светлая память тебе, Леша…», – написал он.
Алексей Ходорыч родился в 1972 г. в селе Петропавловское Ставропольского края. Работал в «Коммерсанте» с 1998 г., занимал должность руководителя группы в журнале «Коммерсантъ-Деньги». Ходорыч также был главредом развлекательного детского издания «Классный журнал», работал ведущим радиопрограмм.
Был дважды лауреатом премии им. Никиты Кириченко в 2005 и 2006 гг., лауреат Второго Всероссийского конкурса деловой журналистики «Россия финансовая» в 2000 г. Лауреат конкурса «Ротор» в номинациях «Редактор года» (2010 г.) и «Великолепная двадцатка» (2007, 2009 и 2010 гг.).
В 2005 г. награжден спецпремией Союза журналистов за книгу «Самогонные хроники» (журналист выступил соавтором): об истории и создании бренда «Косогоров самогон», совладельцем которого являлся Ходорыч.