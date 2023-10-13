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Умерла актриса Байнякшина, игравшая в постановке «Любовь и голуби»

Ведомости

Актриса Иркутского академического драматического театра им. Николая Охлопкова Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в театре.

Байнякшина скончалась 9 октября после продолжительной болезни, уточнили в пресс-службе. В штате театра она состояла до ноября 2022 г., прослужив иркутской драме 57 лет.

Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 г. Иркутское театральное училище окончила в 1965 г., после чего была принята в труппу театра. За время службы актриса сыграла более 100 ролей: «Морозко», «Царь Федор Иоаннович», «Бедный Пьеро», «Записки княгини Волконской», «Любовь и голуби» и др.

Актриса любила «братьев наших меньших», отметили в театре. «Зрители старшего поколения еще помнят, как в роли матери Менахема-Мендла в “Поминальной молитве” она выходила вместе со своим той-терьером по кличке Сюрприз. Это добавляло ее нелепой героине нежную, чувствительную нотку», – отмечают в театре.

Последний выход на сцену театра состоялся 25 июня 2021 г., когда Байнякшина сыграла в спектакле «В день свадьбы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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