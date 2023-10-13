Умерла актриса Байнякшина, игравшая в постановке «Любовь и голуби»

Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 г. Иркутское театральное училище окончила в 1965 г., после чего была принята в труппу театра. За время службы актриса сыграла более 100 ролей: «Морозко», «Царь Федор Иоаннович», «Бедный Пьеро», «Записки княгини Волконской», «Любовь и голуби» и др.