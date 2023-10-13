Умерла актриса Байнякшина, игравшая в постановке «Любовь и голуби»
Актриса Иркутского академического драматического театра им. Николая Охлопкова Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в театре.
Байнякшина скончалась 9 октября после продолжительной болезни, уточнили в пресс-службе. В штате театра она состояла до ноября 2022 г., прослужив иркутской драме 57 лет.
Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 г. Иркутское театральное училище окончила в 1965 г., после чего была принята в труппу театра. За время службы актриса сыграла более 100 ролей: «Морозко», «Царь Федор Иоаннович», «Бедный Пьеро», «Записки княгини Волконской», «Любовь и голуби» и др.
Актриса любила «братьев наших меньших», отметили в театре. «Зрители старшего поколения еще помнят, как в роли матери Менахема-Мендла в “Поминальной молитве” она выходила вместе со своим той-терьером по кличке Сюрприз. Это добавляло ее нелепой героине нежную, чувствительную нотку», – отмечают в театре.
Последний выход на сцену театра состоялся 25 июня 2021 г., когда Байнякшина сыграла в спектакле «В день свадьбы».