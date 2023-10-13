Минюст внес 12 человек в список иностранных агентов

В конце сентября Минюст исключил из списка иноагентов российское подразделение Transparency International – «Трансперенси Интернешнл-Р». Некоммерческую организацию внесли в перечень еще в 2015 г. По данным Генпрокуратуры, деятельность НКО «явно выходила за рамки декларированных целей и задач» и была связана с вмешательством во внутренние дела России.