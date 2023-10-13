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Общество

Минюст внес 12 человек в список иностранных агентов

Ведомости

Министерство юстиции обновило перечень иностранных агентов, внеся туда 12 новых имен. В их число вошли правозащитница Ольга Романова и бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, следует из данных ведомства.

В Минюсте пояснили, что Волобуев открыто поддерживал Украину, а также высказывался против спецоперации и вступил в вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, он рассылал материалы иностранных агентов.

В пресс-службе ведомства также отметили, что Романова рассылала материалы иноагентов, а также распространяла недостоверные сведения о политике и решениях органов власти. Пресс-служба Минюста добавила, что правозащитница «получала поддержку со стороны иностранного источника».

Вместе с ними в перечень иноагентов внесли активистов Виталия Вотановского, Диану Рудакову и Анвара Курманкаева, вологодского политика Евгения Доможирова, экономиста Владислава Жуковского, писателя Сергея Ковальченко, журналистов Елену Малаховскую и Айдера Муждабаева, блогера Андрея Рудого, а также актера и театрального режиссера Андрея Сидельникова.

В конце сентября Минюст исключил из списка иноагентов российское подразделение Transparency International – «Трансперенси Интернешнл-Р». Некоммерческую организацию внесли в перечень еще в 2015 г. По данным Генпрокуратуры, деятельность НКО «явно выходила за рамки декларированных целей и задач» и была связана с вмешательством во внутренние дела России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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