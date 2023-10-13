Минюст внес 12 человек в список иностранных агентов
Министерство юстиции обновило перечень иностранных агентов, внеся туда 12 новых имен. В их число вошли правозащитница Ольга Романова и бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, следует из данных ведомства.
В Минюсте пояснили, что Волобуев открыто поддерживал Украину, а также высказывался против спецоперации и вступил в вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, он рассылал материалы иностранных агентов.
В пресс-службе ведомства также отметили, что Романова рассылала материалы иноагентов, а также распространяла недостоверные сведения о политике и решениях органов власти. Пресс-служба Минюста добавила, что правозащитница «получала поддержку со стороны иностранного источника».
Вместе с ними в перечень иноагентов внесли активистов Виталия Вотановского, Диану Рудакову и Анвара Курманкаева, вологодского политика Евгения Доможирова, экономиста Владислава Жуковского, писателя Сергея Ковальченко, журналистов Елену Малаховскую и Айдера Муждабаева, блогера Андрея Рудого, а также актера и театрального режиссера Андрея Сидельникова.
В конце сентября Минюст исключил из списка иноагентов российское подразделение Transparency International – «Трансперенси Интернешнл-Р». Некоммерческую организацию внесли в перечень еще в 2015 г. По данным Генпрокуратуры, деятельность НКО «явно выходила за рамки декларированных целей и задач» и была связана с вмешательством во внутренние дела России.