Над Белгородской областью сбили очередной беспилотник
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня», – сказал он.
Гладков пояснил, что кровля и мансарда частного дома получили повреждения в результате падения обломков, из людей никто не пострадал.
Факт перехвата украинского дрона под Белгородом также подтвердили в Министерстве обороны России. «14 октября около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.