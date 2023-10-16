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Общество

В Приморье два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

Ведомости

Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, съехал в кювет, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Приморского края.

«По предварительной информации, туристический автобус ехал с Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших», – говорится в сообщении.

Всего в автобусе находилось 48 пассажиров. Пострадали 17 человек, 13 из них находятся в средне-тяжелом состоянии, еще четверо – в тяжелом.

Уточняется, что на месте ДТП работают три бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализируют в Хасанскую центральную районную больницу, также на место инцидента вылетел вертолет Территориального центра медицины катастроф. В больнице «РИА Новости» сообщили о более 10 поступивших пострадавших.

ТАСС со ссылкой на главу краевого агентства по туризму Арсения Крепского пишет, что пострадавшие, по предварительным данным, являются россиянами, водитель – гражданин КНР.

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Прокуратура Приморья начала проверку по факту ДТП. По данным ведомства, днем 16 октября на 74 км автодороги «Раздольное – Хасан» водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал в кювет «с последующим опрокидыванием». В прокуратуре заявили, что в автобусе находился 51 пассажир: двое погибли, еще более 10 получили травмы различной степени тяжести. Там подтвердили, что пассажиры являются гражданами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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