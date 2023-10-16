В Приморье два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, съехал в кювет, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Приморского края.
«По предварительной информации, туристический автобус ехал с Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших», – говорится в сообщении.
Всего в автобусе находилось 48 пассажиров. Пострадали 17 человек, 13 из них находятся в средне-тяжелом состоянии, еще четверо – в тяжелом.
Уточняется, что на месте ДТП работают три бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализируют в Хасанскую центральную районную больницу, также на место инцидента вылетел вертолет Территориального центра медицины катастроф. В больнице «РИА Новости» сообщили о более 10 поступивших пострадавших.
ТАСС со ссылкой на главу краевого агентства по туризму Арсения Крепского пишет, что пострадавшие, по предварительным данным, являются россиянами, водитель – гражданин КНР.
Прокуратура Приморья начала проверку по факту ДТП. По данным ведомства, днем 16 октября на 74 км автодороги «Раздольное – Хасан» водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал в кювет «с последующим опрокидыванием». В прокуратуре заявили, что в автобусе находился 51 пассажир: двое погибли, еще более 10 получили травмы различной степени тяжести. Там подтвердили, что пассажиры являются гражданами РФ.