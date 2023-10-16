В Приморье два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

Прокуратура Приморья начала проверку по факту ДТП. По данным ведомства, днем 16 октября на 74 км автодороги «Раздольное – Хасан» водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал в кювет «с последующим опрокидыванием». В прокуратуре заявили, что в автобусе находился 51 пассажир: двое погибли, еще более 10 получили травмы различной степени тяжести. Там подтвердили, что пассажиры являются гражданами РФ.