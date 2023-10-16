Умер композитор Геннадий Гладков

Умер композитор Геннадий ГладковЕму было 88 лет
В возрасте 88 лет умер российский композитор, сочинивший музыку к «Бременским музыкантам», и народный артист России Геннадий Гладков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил историк культуры Николай Подосокорский.
Помощник Гладкова Малик Аминов в комментарии «РИА Новости» уточнил, что Гладков «ушел спокойно». Информации о дате и месте проведения похорон и прощания пока нет.
Гладков родился 18 февраля 1935 г. в семье музыкантов. Он окончил химический техникум, а позже – теоретическое отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории им. Чайковского, где занимался сочинением музыки под руководством Григория Фрида. В 1964 г. Гладков окончил Московскую консерваторию по классу композиции профессора Владимира Фере, а в 1966 г. – аспирантуру под его же руководством.
В период с 1953 по 1971 г. Гладков занимался преподаванием и вел занятия в том числе в Московской консерватории. Среди его учеников – заслуженный артист России Андрей Семенов, который написал и в 2009 г. выпустил исследовательскую монографию «Геннадий Гладков. Книга о веселом композиторе».
Среди его работ – музыка к популярным фильмам, сериалам и мультфильмам. В частности, он написал музыку к мультфильмам «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Точка, точка, запятая» и др. Помимо этого, среди его работ – музыка к фильмам «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Собака на сене» и др. Популярность ему принесла работа над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» (1969 г.) и его продолжением «По следам Бременских музыкантов» (1973 г.), в котором он исполнил партию Глупого короля. Всего его музыка звучит более чем в 110 фильмах.
В 2016 г. Гладков вошел в состав созданного в том же году Российского авторского союза (РОАС), целью которого было заявлено «установление нового стандарта управления авторскими правами на коллективной основе».
В 2002 г. Гладков был признан народным артистом России, в 2011 г. за многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие отечественного музыкального искусства он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени». Помимо этого, Гладков был обладателем двух призов Российской академии кинематографических искусств и наук «Ника». В 2021 г. он получил награду Национальной анимационной премии Икар в почетной номинации «Мастер».