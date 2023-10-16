Умер композитор Геннадий Гладков

Среди его работ – музыка к популярным фильмам, сериалам и мультфильмам. В частности, он написал музыку к мультфильмам «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Точка, точка, запятая» и др. Помимо этого, среди его работ – музыка к фильмам «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Собака на сене» и др. Популярность ему принесла работа над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» (1969 г.) и его продолжением «По следам Бременских музыкантов» (1973 г.), в котором он исполнил партию Глупого короля. Всего его музыка звучит более чем в 110 фильмах.