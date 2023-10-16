В Москве задержали замруководителя отдела СК Евгения Соснина
В Москве задержали замруководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Следственного комитета (СК) РФ Евгения Соснина, следствие ходатайствует о его аресте, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Материал об избрании Соснину меры пресечения в виде заключения под стражу поступил в суд 16 октября. Следствие вменяет ему причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Другие подробности дела пока не раскрываются. Заседание по рассмотрению ходатайства по мере пресечения не назначено.
3 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела СК России по Тверскому району Дмитрия Губина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Уточнялось, что арест был в рамках дела, возбужденного по факту получения экс-руководителем следственного отдела по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым через посредника взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя. 19 июня Никулинский райсуд Москвы взыскал с Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.). По данным Генпрокуратуры, он обвиняется в получении взятки от хакеров.