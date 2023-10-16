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В Москве задержали замруководителя отдела СК Евгения Соснина

Ведомости

В Москве задержали замруководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Следственного комитета (СК) РФ Евгения Соснина, следствие ходатайствует о его аресте, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Материал об избрании Соснину меры пресечения в виде заключения под стражу поступил в суд 16 октября. Следствие вменяет ему причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Другие подробности дела пока не раскрываются. Заседание по рассмотрению ходатайства по мере пресечения не назначено.

3 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела СК России по Тверскому району Дмитрия Губина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Уточнялось, что арест был в рамках дела, возбужденного по факту получения экс-руководителем следственного отдела по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым через посредника взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя. 19 июня Никулинский райсуд Москвы взыскал с Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.). По данным Генпрокуратуры, он обвиняется в получении взятки от хакеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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