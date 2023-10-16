В Москве задержали замруководителя отдела СК Евгения Соснина

3 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела СК России по Тверскому району Дмитрия Губина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Уточнялось, что арест был в рамках дела, возбужденного по факту получения экс-руководителем следственного отдела по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым через посредника взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя. 19 июня Никулинский райсуд Москвы взыскал с Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.). По данным Генпрокуратуры, он обвиняется в получении взятки от хакеров.