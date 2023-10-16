Газета
Общество

Кабмин внесет в Госдуму законопроекты о расширении применения отсрочки наказания

Ведомости

В кабинете министров одобрили законопроекты Минюста, позволяющие применять отсрочку отбывания наказания в отношении осужденных к ограничению свободы беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, отца-одиночки с ребенком до 14 лет. Проекты будут внесены в Думу после окончательного одобрения на заседании правительства. Это следует из документов, с которыми ознакомились «Ведомости».

Один проект вносит изменения в УК и УПК, второй – в Уголовно-исполнительный кодекс. Сейчас по ст. 82 УК эти лица не могут получить отсрочку, если им было назначено наказание в виде ограничения свободы, а также лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и за ряд других преступлений.

В пояснительной записке сообщается, что по состоянию на конец 2022 г. на учете ФСИН состояло 7086 осужденных, в отношении которых судом применена отсрочка отбывания наказания. Из числа состоящих на учете осужденных к ограничению свободы – 2031 женщина, имеющая ребенка в возрасте до 14 лет, 119 беременных женщин, 139 мужчин с ребенком до 14 лет и являющихся единственным родителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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