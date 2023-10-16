Кабмин внесет в Госдуму законопроекты о расширении применения отсрочки наказания
В кабинете министров одобрили законопроекты Минюста, позволяющие применять отсрочку отбывания наказания в отношении осужденных к ограничению свободы беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, отца-одиночки с ребенком до 14 лет. Проекты будут внесены в Думу после окончательного одобрения на заседании правительства. Это следует из документов, с которыми ознакомились «Ведомости».
Один проект вносит изменения в УК и УПК, второй – в Уголовно-исполнительный кодекс. Сейчас по ст. 82 УК эти лица не могут получить отсрочку, если им было назначено наказание в виде ограничения свободы, а также лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и за ряд других преступлений.
В пояснительной записке сообщается, что по состоянию на конец 2022 г. на учете ФСИН состояло 7086 осужденных, в отношении которых судом применена отсрочка отбывания наказания. Из числа состоящих на учете осужденных к ограничению свободы – 2031 женщина, имеющая ребенка в возрасте до 14 лет, 119 беременных женщин, 139 мужчин с ребенком до 14 лет и являющихся единственным родителем.