Кабмин внесет в Госдуму законопроекты о расширении применения отсрочки наказания

Один проект вносит изменения в УК и УПК, второй – в Уголовно-исполнительный кодекс. Сейчас по ст. 82 УК эти лица не могут получить отсрочку, если им было назначено наказание в виде ограничения свободы, а также лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и за ряд других преступлений.