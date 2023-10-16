Виолончелист Александр Готгельф скончался на 75 году жизни
Заслуженный артист РФ виолончелист Александр Готгельф умер, не дожив три дня до своего 75-летия. О его скоропостижной кончине сообщил коллектив Российского национального оркестра (РНО).
«Александр Львович — один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр», – рассказали в оркестре.
По словам коллег, Готгельфа отличали «жизнелюбие, мудрость и неподражаемое чувство юмора».
Готгельф родился в 1948 г. Выпускник Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, учился у профессора Армена Георгиана. Лауреат и дипломант всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов, в том числе – Пятого международного конкурса имени Чайковского 1974 г. В Российском национальном оркестре Гработает со дня его основания – с 1990 г., был концертмейстером группы виолончелей. Участник многих сольных и камерных концертов и проектов, в том числе Государственного камерного оркестра, ансамбля «Солисты Москвы», ансамбля современной музыки под руководством Ю. Каспарова. В разные годы его партнерами были Игорь Ойстрах, Михаил Плетнёв, Наталия Шаховская, Государственный квартет имени Бородина и др.