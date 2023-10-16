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Виолончелист Александр Готгельф скончался на 75 году жизни

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Заслуженный артист РФ виолончелист Александр Готгельф умер, не дожив три дня до своего 75-летия. О его скоропостижной кончине сообщил коллектив Российского национального оркестра (РНО).

«Александр Львович — один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр», – рассказали в оркестре.

По словам коллег, Готгельфа отличали «жизнелюбие, мудрость и неподражаемое чувство юмора».

Готгельф родился в 1948 г. Выпускник Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, учился у профессора Армена Георгиана. Лауреат и дипломант всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов, в том числе – Пятого международного конкурса имени Чайковского 1974 г. В Российском национальном оркестре Гработает со дня его основания – с 1990 г., был концертмейстером группы виолончелей. Участник многих сольных и камерных концертов и проектов, в том числе Государственного камерного оркестра, ансамбля «Солисты Москвы», ансамбля современной музыки под руководством Ю. Каспарова. В разные годы его партнерами были Игорь Ойстрах, Михаил Плетнёв, Наталия Шаховская, Государственный квартет имени Бородина и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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