Суд приговорил российского военнослужащего к 12,5 года по делу о госизмене

16 октября ФСБ сообщила о задержании жительницы Забайкальского края по подозрению в госизмене. По информации ведомства, она занималась сбором информации о передвижении российских военнослужащих, которые должны были отправиться в зону спецоперации, и передавала ее украинским спецслужбам.