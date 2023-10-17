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Общество

Суд приговорил российского военнослужащего к 12,5 года по делу о госизмене

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Эльдара Камалова к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Помимо этого, решением суда Камалов был лишен воинского звания.

Приговор в силу пока не вступил. Защита Камалова может обжаловать решение суда. Само заседание проходило в закрытом режиме из-за маркировки материалов дела грифом «секретно». 

По информации правоохранительных органов, Камалов входил в рядовой состав ВС России, он был задержан более года назад. Других подробностей дела не приводится.

16 октября ФСБ сообщила о задержании жительницы Забайкальского края по подозрению в госизмене. По информации ведомства, она занималась сбором информации о передвижении российских военнослужащих, которые должны были отправиться в зону спецоперации, и передавала ее украинским спецслужбам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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