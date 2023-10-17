Суд приговорил российского военнослужащего к 12,5 года по делу о госизмене
Второй Западный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Эльдара Камалова к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд признал его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Помимо этого, решением суда Камалов был лишен воинского звания.
Приговор в силу пока не вступил. Защита Камалова может обжаловать решение суда. Само заседание проходило в закрытом режиме из-за маркировки материалов дела грифом «секретно».
По информации правоохранительных органов, Камалов входил в рядовой состав ВС России, он был задержан более года назад. Других подробностей дела не приводится.
16 октября ФСБ сообщила о задержании жительницы Забайкальского края по подозрению в госизмене. По информации ведомства, она занималась сбором информации о передвижении российских военнослужащих, которые должны были отправиться в зону спецоперации, и передавала ее украинским спецслужбам.