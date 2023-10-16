ФСБ сообщила о задержании жительницы Забайкалья по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».
По информации ФСБ, женщина занималась сбором информации о передвижении российских военнослужащих, которые должны были отправиться в зону спецоперации, и передавала ее украинским спецслужбам.
В ее отношении возбудили уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ), она арестована. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
10 октября по аналогичной статье был арестован житель Приморского края, который собирал информацию о военных объектах на территории России и передавал ее украинской разведке.