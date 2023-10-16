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ФСБ сообщила о задержании жительницы Забайкалья по подозрению в госизмене

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости». 

По информации ФСБ, женщина занималась сбором информации о передвижении российских военнослужащих, которые должны были отправиться в зону спецоперации, и передавала ее украинским спецслужбам. 

В ее отношении возбудили уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ), она арестована. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. 

10 октября по аналогичной статье был арестован житель Приморского края, который собирал информацию о военных объектах на территории России и передавал ее украинской разведке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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