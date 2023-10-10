Приморца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
В Приморье арестовали мужчину, собиравшего и передававшего украинской разведке данные о военных объектах. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ РФ.
«ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины», – цитирует издание своего собеседника.
Уголовное дело возбудили по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.
В ведомстве уточнили, что сейчас приморец находится в СИЗО.
5 октября сообщалось, что житель Южно-Сахалинска задержали и арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины. Мужчина намеренно связался с представителем украинских спецслужб, чтобы помогать Киеву в деятельности, направленной против безопасности РФ.