Приморца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

5 октября сообщалось, что житель Южно-Сахалинска задержали и арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины. Мужчина намеренно связался с представителем украинских спецслужб, чтобы помогать Киеву в деятельности, направленной против безопасности РФ.