ФСБ сообщила об аресте жителя Сахалина за сотрудничество с Украиной

18 сентября ФСБ задержала в Калужской области мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для осуществления диверсий в России. Он прибыл с Украины по заданию спецслужбы этой страны, но «выполнить его не смог». По данным ФСБ, украинская сторона подстрекала его к осуществлению диверсий на военных объектах и в ТЦ. Поскольку его действия «не нанесли существенного ущерба безопасности РФ», ФСБ объявила ему официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275.1 УК РФ.