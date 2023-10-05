ФСБ сообщила об аресте жителя Сахалина за сотрудничество с Украиной
Житель Южно-Сахалинска задержан и арестован за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области, передает ТАСС.
Против 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Уточняется, что фигурант заключен под стражу.
По данным ФСБ, южносахалинец негативно относится к политике России и проведению спецоперации на Украине. Как утверждает ведомство, он намеренно связался с представителем украинских спецслужб, чтобы помогать Киеву в деятельности, направленной против безопасности РФ.
18 сентября ФСБ задержала в Калужской области мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для осуществления диверсий в России. Он прибыл с Украины по заданию спецслужбы этой страны, но «выполнить его не смог». По данным ФСБ, украинская сторона подстрекала его к осуществлению диверсий на военных объектах и в ТЦ. Поскольку его действия «не нанесли существенного ущерба безопасности РФ», ФСБ объявила ему официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275.1 УК РФ.
2 октября в ЛНР задержали местного жителя, который передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и российской армии. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы.