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ФСБ сообщила об аресте жителя Сахалина за сотрудничество с Украиной

Ведомости

Житель Южно-Сахалинска задержан и арестован за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области, передает ТАСС. 

Против 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Уточняется, что фигурант заключен под стражу.

По данным ФСБ, южносахалинец негативно относится к политике России и проведению спецоперации на Украине. Как утверждает ведомство, он намеренно связался с представителем украинских спецслужб, чтобы помогать Киеву в деятельности, направленной против безопасности РФ.

18 сентября ФСБ задержала в Калужской области мужчину, завербованного украинскими спецслужбами для осуществления диверсий в России. Он прибыл с Украины по заданию спецслужбы этой страны, но «выполнить его не смог». По данным ФСБ, украинская сторона подстрекала его к осуществлению диверсий на военных объектах и в ТЦ. Поскольку его действия «не нанесли существенного ущерба безопасности РФ», ФСБ объявила ему официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275.1 УК РФ. 

2 октября в ЛНР задержали местного жителя, который передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и российской армии. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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