ФСБ в Калужской области задержала завербованного Украиной гражданина
Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области мужчину, завербованного спецслужбами Украины для осуществления диверсий в России. Каких-либо действий по исполнению своего задания он не предпринял, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Мужчина 1990 г. р., как отмечается, прибыл в Калужскую область с Украины по заданию спецслужбы этой страны, но «выполнить его не смог». Сам он признался, что был завербован в апреле этого года. Выяснилось, что украинская сторона подстрекала его к осуществлению диверсий на военных объектах и в ТЦ.
Поскольку его действия «не нанесли существенного ущерба безопасности РФ», ФСБ объявила ему официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по этой статье – восемь лет лишения свободы.
14 сентября в ФСБ сообщили о задержании при попытке выезда из России жителя Ингушетии, который подозревался в попытке вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).
13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ. 5 сентября ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодарского края, который пытался выехать из страны для вступления в ВСУ.