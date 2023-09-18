ФСБ в Калужской области задержала завербованного Украиной гражданина

Мужчина 1990 г. р., как отмечается, прибыл в Калужскую область с Украины по заданию спецслужбы этой страны, но «выполнить его не смог». Сам он признался, что был завербован в апреле этого года. Выяснилось, что украинская сторона подстрекала его к осуществлению диверсий на военных объектах и в ТЦ.