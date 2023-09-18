Газета
Общество

ФСБ в Калужской области задержала завербованного Украиной гражданина

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области мужчину, завербованного спецслужбами Украины для осуществления диверсий в России. Каких-либо действий по исполнению своего задания он не предпринял, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчина 1990 г. р., как отмечается, прибыл в Калужскую область с Украины по заданию спецслужбы этой страны, но «выполнить его не смог». Сам он признался, что был завербован в апреле этого года. Выяснилось, что украинская сторона подстрекала его к осуществлению диверсий на военных объектах и в ТЦ.

Поскольку его действия «не нанесли существенного ущерба безопасности РФ», ФСБ объявила ему официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по этой статье – восемь лет лишения свободы.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

14 сентября в ФСБ сообщили о задержании при попытке выезда из России жителя Ингушетии, который подозревался в попытке вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).

13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ. 5 сентября ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодарского края, который пытался выехать из страны для вступления в ВСУ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных