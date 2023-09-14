ФСБ задержала планировавшего вступить в ВСУ жителя Ингушетии

13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ. 5 сентября ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодарского края, который пытался выехать из страны для вступления в ВСУ.