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ФСБ задержала планировавшего вступить в ВСУ жителя Ингушетии

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали при попытке выезда из России жителя Ингушетии, который подозревается в попытке вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

«Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ», – рассказали в ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).

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13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ. 5 сентября ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодарского края, который пытался выехать из страны для вступления в ВСУ.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену (ст. 275 УК РФ). До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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