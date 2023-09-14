ФСБ задержала планировавшего вступить в ВСУ жителя Ингушетии
Сотрудники ФСБ задержали при попытке выезда из России жителя Ингушетии, который подозревается в попытке вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.
«Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ», – рассказали в ФСБ.
В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).
13 сентября УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений, который переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ. 5 сентября ФСБ сообщила о задержании жителя Краснодарского края, который пытался выехать из страны для вступления в ВСУ.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену (ст. 275 УК РФ). До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.