В ФСБ сообщили о задержании планировавшего вступить в ВСУ жителя Кубани

Вчера, 4 сентября, ФСБ сообщила о задержании сообщника украинских диверсантов в Запорожской области. Им оказался гражданин Украины 1968 года рождения. По информации ведомства, он занимался сборкой самодельных взрывных устройств для группы диверсантов, которые работали на территории Запорожской области по заданию главного управления разведки Минобороны.