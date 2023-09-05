В ФСБ сообщили о задержании планировавшего вступить в ВСУ жителя Кубани
ФСБ России задержала жителя Краснодарского края, который пытался выехать из страны для вступления в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается на сайте спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», – говорится в сообщении.
По версии следствия, гражданин инициировал контакт с сотрудником СБУ, занимающимся вербовкой добровольцев для участия в боевых действиях на Украине, он был задержан при попытке выезда на Украину.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).
Вчера, 4 сентября, ФСБ сообщила о задержании сообщника украинских диверсантов в Запорожской области. Им оказался гражданин Украины 1968 года рождения. По информации ведомства, он занимался сборкой самодельных взрывных устройств для группы диверсантов, которые работали на территории Запорожской области по заданию главного управления разведки Минобороны.
Весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Такой срок граждане могут получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др.