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ФСБ сообщила о задержании сообщника диверсантов в Запорожской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Запорожской области сообщника украинских диверсантов, который занимался изготовлением взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает «РИА Новости».

Задержанным оказался гражданин Украины 1968 года рождения. По информации ведомства, он занимался сборкой самодельных взрывных устройств для группы диверсантов, которые работали на территории Запорожской области по заданию главного управления разведки Минобороны.

Некоторые из этих устройств были применены при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. При обысках в квартире у задержанного обнаружили 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты СВУ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту приготовления к теракту.

В ФСБ сообщили, что ранее были задержаны члены преступной группировки. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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