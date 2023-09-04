ФСБ сообщила о задержании сообщника диверсантов в Запорожской области

Некоторые из этих устройств были применены при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. При обысках в квартире у задержанного обнаружили 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты СВУ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту приготовления к теракту.