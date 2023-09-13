ФСБ возбудила дело о госизмене против россиянина из-за спонсирования ВСУ

По данным УФСБ, мужчина переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ, украинских националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций. Средства шли на обмундирование и амуницию, которые затем использовали военнослужащие десантно-штурмовых войск ВСУ против российских военных.