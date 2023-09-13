ФСБ возбудила дело о госизмене против россиянина из-за спонсирования ВСУ
УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений из региона, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным УФСБ, мужчина переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ, украинских националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций. Средства шли на обмундирование и амуницию, которые затем использовали военнослужащие десантно-штурмовых войск ВСУ против российских военных.
Уголовное дело возбудили по ст. 275 УК России (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).
6 сентября ФСБ задержала жителя Ростовской области по подозрению в госизмене. По информации ведомства, мужчина передавал Украине данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.