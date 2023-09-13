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Общество

ФСБ возбудила дело о госизмене против россиянина из-за спонсирования ВСУ

Ведомости

УФСБ по Липецкой области возбудило дело о госизмене в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений из региона, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным УФСБ, мужчина переводил на криптовалютный счет гражданина Украины деньги, которые затем тратились на приобретение вооружения для ВСУ, украинских националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций. Средства шли на обмундирование и амуницию, которые затем использовали военнослужащие десантно-штурмовых войск ВСУ против российских военных.

Уголовное дело возбудили по ст. 275 УК России (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

6 сентября ФСБ задержала жителя Ростовской области по подозрению в госизмене. По информации ведомства, мужчина передавал Украине данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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