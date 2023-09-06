ФСБ задержала жителя Ростовской области по делу о передаче военных данных
Житель Ростовской области был задержан по подозрению в передаче Украине данных об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ России «РИА Новостям».
«Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края», – рассказали в спецслужбе.
Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения ударов по этому объекту, считают в ФСБ. Задержанному 23 года, он вел переписку с человеком, который использовал украинский номер и представлялся представителем военных формирований Украины.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).
Весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Такой срок граждане могут получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др.
19 августа ФСБ сообщила о задержании жительницы Луганской народной республики, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о российских военных. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), ей грозит до 20 лет лишения свободы. 17 августа стало известно, что по этой же статье возбуждено дело против другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике.
5 сентября ФСБ задержала жителя Краснодарского края, который пытался выехать из страны для вступления в ряды вооруженных сил Украины.