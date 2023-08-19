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Общество

ФСБ задержала в ЛНР женщину по подозрению в шпионаже

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Луганской народной республики, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о российских военных, сообщила пресс-служба регионального управления спецслужбы.

«Установлено, что с августа 2022 г. жительница республики с целью оказания содействия украинским вооруженным формированиям собирала сведения о пунктах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ, которые в дальнейшем передала иностранному государству для использования против безопасности РФ», – приводит сообщение ТАСС.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (Шпионаж), ей грозит до 20 лет лишения свободы.

17 августа стало известно, что по этой же статье возбуждено дело против другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. В тот же день ФСБ сообщила о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже. По данным ведомства, он собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии по заданию СБУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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