ФСБ задержала в ЛНР женщину по подозрению в шпионаже

17 августа стало известно, что по этой же статье возбуждено дело против другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. В тот же день ФСБ сообщила о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже. По данным ведомства, он собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии по заданию СБУ.