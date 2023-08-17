ФСБ задержала за шпионаж жителя Луганской народной республики
В Луганской народной республике задержан проживавший в регионе гражданин Украины, который сотрудничал с иностранными спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ЛНР.
По данным следствия, с октября 2022 г. мужчина собирал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ, а затем передавал их иностранным спецслужбам. Против жителя ЛНР возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Кроме того, сотрудники ФСБ пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины в Псковской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. По данным ФСБ, уроженец Днепропетровска получил задание от Службы безопасности Украины (СБУ) собрать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами.
Гражданин Украины был задержан на въезде в Псковскую область. Ему объявили официальное предостережение о недопустимости противоправных действий и закрыли въезд в Россию до 2053 г.
Ранее сегодня, 17 августа, УФСБ по Хабаровскому краю отчиталась о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже. По данным ведомства, он собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии по заданию СБУ.
Также ФСБ пресекла подрыв станций связи «Ростелекома» и «Транстелеком» в закрытом городе Зеленогорске в Красноярском крае. В ведомстве пояснили, что таким образом двое мужчин хотели помешать рассылке через «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу. Злоумышленники задержаны и помещены в СИЗО. Против них возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконные приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта).