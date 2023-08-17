ФСБ задержала за шпионаж жителя Луганской народной республики

Также ФСБ пресекла подрыв станций связи «Ростелекома» и «Транстелеком» в закрытом городе Зеленогорске в Красноярском крае. В ведомстве пояснили, что таким образом двое мужчин хотели помешать рассылке через «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу. Злоумышленники задержаны и помещены в СИЗО. Против них возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконные приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта).