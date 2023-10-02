ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР за передачу данных Украине

В конце месяца также был задержан житель Керчи за шпионаж в пользу украинской военной разведки. По данным ФСБ, через мессенджер он передавал сотруднику Главного управления разведки минобороны Украины фото и видео перемещения военной техники в зону спецоперации. Ведомство добавило, что мужчина также отправлял в чат-боты, используемые украинскими спецслужбами, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа).