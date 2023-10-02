ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР за передачу данных Украине
В ЛНР задержали местного жителя, который передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Задержанный является уроженцем Рубежного. По данным ФСБ, он собирал и передавал информацию по заданию лица, «действующего в интересах иностранной разведки», для содействия ВСУ.
Против фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы.
В конце сентября Верховный суд Крыма признал двух граждан Украины С.Котова и Н.Петровского виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Их приговорили к 15 и 16 годам колонии соответственно. Детали дела не разглашаются, поскольку информация составляет государственную тайну. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
В конце месяца также был задержан житель Керчи за шпионаж в пользу украинской военной разведки. По данным ФСБ, через мессенджер он передавал сотруднику Главного управления разведки минобороны Украины фото и видео перемещения военной техники в зону спецоперации. Ведомство добавило, что мужчина также отправлял в чат-боты, используемые украинскими спецслужбами, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа).