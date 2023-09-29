ФСБ сообщила о задержании жителя Керчи за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи за шпионаж в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России, передает ТАСС.
Мужчина подозревается в госизмене. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа). Максимальное наказание по ней – пожизненное заключение. Подозреваемый находится под арестом.
По данным ФСБ, задержанный через мессенджер установил контакт с сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и стал передавать ему фото и видео перемещения военной техники в зону спецоперации. Ведомство добавило, что мужчина также отправлял в чат-боты, используемые украинскими спецслужбами, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.
Ранее по подозрению в госизмене был задержан житель Севастополя. Его также заключили под стражу. По данным ФСБ, задержанный хотел избежать мобилизации и в 2022 г. выехал в одну из стран СНГ. После этого он обратился к представителю украинской разведки и был завербован. Ведомство уточняет, что россиянин работал в организации, которая занималась строительством фортификационных сооружений в Крыму. Злоумышленник собирал сведения и передавал их украинской разведке, утверждает ФСБ.