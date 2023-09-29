ФСБ сообщила о задержании жителя Керчи за шпионаж в пользу Украины

Ранее по подозрению в госизмене был задержан житель Севастополя. Его также заключили под стражу. По данным ФСБ, задержанный хотел избежать мобилизации и в 2022 г. выехал в одну из стран СНГ. После этого он обратился к представителю украинской разведки и был завербован. Ведомство уточняет, что россиянин работал в организации, которая занималась строительством фортификационных сооружений в Крыму. Злоумышленник собирал сведения и передавал их украинской разведке, утверждает ФСБ.