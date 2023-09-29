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ФСБ сообщила о задержании жителя Керчи за шпионаж в пользу Украины

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи за шпионаж в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России, передает ТАСС. 

Мужчина подозревается в госизмене. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа). Максимальное наказание по ней – пожизненное заключение. Подозреваемый находится под арестом.

По данным ФСБ, задержанный через мессенджер установил контакт с сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и стал передавать ему фото и видео перемещения военной техники в зону спецоперации. Ведомство добавило, что мужчина также отправлял в чат-боты, используемые украинскими спецслужбами, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.

Ранее по подозрению в госизмене был задержан житель Севастополя. Его также заключили под стражу. По данным ФСБ, задержанный хотел избежать мобилизации и в 2022 г. выехал в одну из стран СНГ. После этого он обратился к представителю украинской разведки и был завербован. Ведомство уточняет, что россиянин работал в организации, которая занималась строительством фортификационных сооружений в Крыму. Злоумышленник собирал сведения и передавал их украинской разведке, утверждает ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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