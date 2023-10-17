Мосгорсуд оставил Игоря Стрелкова в СИЗО
Московский городской суд признал законным продление меры пресечения в виде ареста бывшему министру обороны ДНР, экс-сотруднику ФСБ Игорю Стрелкову (настоящая фамилия – Гиркин), передает корреспондент «Ведомостей».
Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитников Стрелкова. Таким образом, он останется в СИЗО до 18 декабря.
Адвокаты просили суд изменить ему меру пресечения на более мягкую, поскольку следствием не было представлено отрицательных характеристик Гиркина. Кроме того, обвиняемый не имеет возможности скрыться, при этом у него диагностированы проблемы со здоровьем. Сам Стрелков в суде заявил, что обвинение в его адрес абсурдно, а содержание под арестом – оскорбительно.
Представитель прокуратуры просил суд оставить меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений. Он добавил, что предварительное расследование по делу Стрелкова еще не завершено.
Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В июле суд заключил его под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ по Москве и Московской области.
В 2014 г., после госпереворота в Киеве, Стрелков стал участником ополчения ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. был министром обороны ДНР, а затем начал вести активную общественную деятельность вне Донбасса. В ноябре 2022 г. нидерландский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Россия не признала решение суда. Сам Стрелков отверг обвинения и отказался давать показания суду.
Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине в своем Telegram-канале, при этом он нередко выступал с критикой хода спецоперации и военного руководства. 25 июня он выступал на московском съезде «Клуба рассерженных патриотов» с собственной политической программой и призвал к «переводу страны на военные рельсы».