Мосгорсуд оставил Игоря Стрелкова в СИЗО

В 2014 г., после госпереворота в Киеве, Стрелков стал участником ополчения ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. был министром обороны ДНР, а затем начал вести активную общественную деятельность вне Донбасса. В ноябре 2022 г. нидерландский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Россия не признала решение суда. Сам Стрелков отверг обвинения и отказался давать показания суду.