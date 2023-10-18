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Общество

Почти 193 000 многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки

Ведомости

Выплаты по 450 000 руб. на погашение ипотеки получили уже почти 193 000 многодетных российских семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.

«С начала действия программы выплаты получили почти 193 000 семей на общую сумму почти 87 млрд руб. За 2022 г. 36 300 многодетных семей получили земельные участки, в том числе почти 20 000 семей – участки, обеспеченные соответствующей инфраструктурой», – приводит ее слова ТАСС.

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В прошлом году российские власти продлили до 1 июля 2024 г. программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 000 руб. на погашение ипотеки. Действие программы было распространено на семьи, в которых третий и последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.

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На фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов 12 сентября кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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