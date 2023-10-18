Почти 193 000 многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки
Выплаты по 450 000 руб. на погашение ипотеки получили уже почти 193 000 многодетных российских семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.
«С начала действия программы выплаты получили почти 193 000 семей на общую сумму почти 87 млрд руб. За 2022 г. 36 300 многодетных семей получили земельные участки, в том числе почти 20 000 семей – участки, обеспеченные соответствующей инфраструктурой», – приводит ее слова ТАСС.
В прошлом году российские власти продлили до 1 июля 2024 г. программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 000 руб. на погашение ипотеки. Действие программы было распространено на семьи, в которых третий и последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.
На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.
На фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов 12 сентября кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.