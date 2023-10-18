Развожаев сообщил о перехвате ракеты в Севастополе
Вооруженные силы РФ сбили ракету в районе Кара-Кобы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле», – написал он.
В результате инцидента пострадавших и повреждения инфраструктуры нет.
Развожаев уточнил, что на месте падения обломков возгорания не зафиксировано. «Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности», – пояснил губернатор. Он также попросил жителей города доверять официальной информации и не рассказывать в открытом доступе о каки-либо звуках.
За 25 мин до этого губернатор сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, там наблюдается дым. В это время в Севастополе объявлялась воздушная тревога.
В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.