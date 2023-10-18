Развожаев сообщил о перехвате ракеты в Севастополе

Развожаев уточнил, что на месте падения обломков возгорания не зафиксировано. «Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности», – пояснил губернатор. Он также попросил жителей города доверять официальной информации и не рассказывать в открытом доступе о каки-либо звуках.