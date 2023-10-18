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Развожаев сообщил о перехвате ракеты в Севастополе

Ведомости

Вооруженные силы РФ сбили ракету в районе Кара-Кобы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле», – написал он.

В результате инцидента пострадавших и повреждения инфраструктуры нет.

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Развожаев уточнил, что на месте падения обломков возгорания не зафиксировано. «Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности», – пояснил губернатор. Он также попросил жителей города доверять официальной информации и не рассказывать в открытом доступе о каки-либо звуках.

За 25 мин до этого губернатор сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, там наблюдается дым. В это время в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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