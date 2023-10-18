В Госдуме подготовили предложения по компенсации советских вкладов
Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации советских вкладов в Сбербанке, которые были сделаны до 20 июня 1991 г. В частности, предлагается начать выплаты по вкладам СССР с граждан 78 лет и старше, сообщил член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин.
«Предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это Министерству финансов и ПАО "Сбербанк" согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста "78 плюс" лет начинать выплачивать», – приводит его слова «РИА Новости».
Другое предложение – перенести дореформенные сбережения граждан в долговые обязательства уже Сбербанка, добавил Сенин. Кроме того, считает он, возможен вариант и с бессрочной приостановкой закона о компенсации советских вкладов. «Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться», – отметил депутат, признав, что для этого понадобится серьезная аргументация.
В 1995 г. государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 г. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 г. Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.
Приостановка компенсаций продлевалась с 2003 г. из-за отсутствия источников финансирования, а также того, что правительство не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства государства.