Пасынок музыканта Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки
Пасынок рок-исполнителя Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве своего брата и бабушки. Их тела утром 19 октября обнаружили в подмосковной деревне Крюково. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Москве, передает ТАСС.
«Два убийства: моего брата и бабушки», – сказал он, отвечая на вопрос, за какие действия его доставили в следственный отдел.
Утром 19 октября в загородном доме в Истринском районе были обнаружены два человека с ножевыми ранениями. Ими оказались сын и теща Стаса Намина – кинематографист Артем Микоян и хозяйка дома Прасковья Ткаченко. Убийство произошло вечером 18 октября.
По информации Telegram-канала Baza, Микоян сам вызвал оперативные службы после убийства. Как пишет ТАСС, поводом для преступления стал спор, возникший из-за недвижимости. В свою очередь бывшая жена Намина Анна Исаева в комментарии RT отметила, что у Романа не могло быть имущественных претензий к рок-певцу, поскольку это сын его первой жены от предыдущего брака. Намин же его не усыновлял.