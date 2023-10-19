Пасынок музыканта Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки

По информации Telegram-канала Baza, Микоян сам вызвал оперативные службы после убийства. Как пишет ТАСС, поводом для преступления стал спор, возникший из-за недвижимости. В свою очередь бывшая жена Намина Анна Исаева в комментарии RT отметила, что у Романа не могло быть имущественных претензий к рок-певцу, поскольку это сын его первой жены от предыдущего брака. Намин же его не усыновлял.