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Пасынок музыканта Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки

Ведомости

Пасынок рок-исполнителя Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве своего брата и бабушки. Их тела утром 19 октября обнаружили в подмосковной деревне Крюково. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Москве, передает ТАСС. 

«Два убийства: моего брата и бабушки», – сказал он, отвечая на вопрос, за какие действия его доставили в следственный отдел. 

Утром 19 октября в загородном доме в Истринском районе были обнаружены два человека с ножевыми ранениями. Ими оказались сын и теща Стаса Намина – кинематографист Артем Микоян и хозяйка дома Прасковья Ткаченко. Убийство произошло вечером 18 октября.

По информации Telegram-канала Baza, Микоян сам вызвал оперативные службы после убийства. Как пишет ТАСС, поводом для преступления стал спор, возникший из-за недвижимости. В свою очередь бывшая жена Намина Анна Исаева в комментарии RT отметила, что у Романа не могло быть имущественных претензий к рок-певцу, поскольку это сын его первой жены от предыдущего брака. Намин же его не усыновлял.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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