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Чернышенко предложил платить призовые победителям «Игр будущего» в криптовалюте

Ведомости

Выплаты призовых участникам «Игр будущего» можно проводить в криптовалюте, чтобы ограничить участников турнира от санкционных последствий. С таким предложением на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что для успешного проведения спортивных мероприятия, таких как «Игры БРИКС» и «Игры дружбы», необходимо принятие определенных законодательных инициатив, как это было при проведении Олимпийских игр или Чемпионата мира.

«В случае с "Играми будущего" это касается выплат призовых победителям турнира в криптовалюте, в том числе чтобы избежать санкционных последствий для участников», – рассказал Чернышенко на совете, который проходит в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми.

Среди озвученных предложений Чернышенко также есть и бесплатное визовое обеспечение участников, и налоговые льготы. Вице-премьер отметил, что при проведении турниров в кибрспорте необходима лицензия зарубежных компаний и есть механизмы, благодаря которым можно делать это, не нарушая законов и прав.

В Госдуме находится законопроект по установлению принципов таких инициатив для «Игр будущего», добавил Чернышенко. Он попросил президента рекомендовать Госдуме рассмотреть его в осеннюю сессию.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 г. Это турнир, который предполагает совмещение киберспортивных и классических спортивных соревнований в разных дисциплинах. В нем примут участие более 2000 спортсменов из порядка 100 государств, они будут соревноваться в 16 гибридных дисциплинах. Призовой фонд составит $25 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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