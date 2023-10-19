Чернышенко предложил платить призовые победителям «Игр будущего» в криптовалюте
Выплаты призовых участникам «Игр будущего» можно проводить в криптовалюте, чтобы ограничить участников турнира от санкционных последствий. С таким предложением на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что для успешного проведения спортивных мероприятия, таких как «Игры БРИКС» и «Игры дружбы», необходимо принятие определенных законодательных инициатив, как это было при проведении Олимпийских игр или Чемпионата мира.
«В случае с "Играми будущего" это касается выплат призовых победителям турнира в криптовалюте, в том числе чтобы избежать санкционных последствий для участников», – рассказал Чернышенко на совете, который проходит в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми.
Среди озвученных предложений Чернышенко также есть и бесплатное визовое обеспечение участников, и налоговые льготы. Вице-премьер отметил, что при проведении турниров в кибрспорте необходима лицензия зарубежных компаний и есть механизмы, благодаря которым можно делать это, не нарушая законов и прав.
В Госдуме находится законопроект по установлению принципов таких инициатив для «Игр будущего», добавил Чернышенко. Он попросил президента рекомендовать Госдуме рассмотреть его в осеннюю сессию.
«Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 г. Это турнир, который предполагает совмещение киберспортивных и классических спортивных соревнований в разных дисциплинах. В нем примут участие более 2000 спортсменов из порядка 100 государств, они будут соревноваться в 16 гибридных дисциплинах. Призовой фонд составит $25 млн.