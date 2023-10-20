Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
Трехкратная олимпийская чемпионка, биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни 19 октября. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», – добавили в союзе.
Анфиса Резцова - советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. Резцова стала первой в истории мирового биатлона олимпийская чемпионкой в этом виде спорта.
Спортивная карьера Резцовой длилась с 1985 по 2000 гг. Начала тренироваться в спортивном обществе «Динамо» во Владимире под руководством тренера Леонида Резцова, который затем стал ее мужем. В 1987 г. получила звание заслуженного мастера спорта СССР. Две дочери Резцовых – Дарья Виролайнен и Кристина Резцова – также стали биатлонистками.