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Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Ведомости

Трехкратная олимпийская чемпионка, биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни 19 октября. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», – добавили в союзе.

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Анфиса Резцова - советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. Резцова стала первой в истории мирового биатлона олимпийская чемпионкой в этом виде спорта. 

Спортивная карьера Резцовой длилась с 1985 по 2000 гг. Начала тренироваться в спортивном обществе «Динамо» во Владимире под руководством тренера Леонида Резцова, который затем стал ее мужем. В 1987 г. получила звание заслуженного мастера спорта СССР. Две дочери Резцовых –  Дарья Виролайнен и Кристина Резцова – также стали биатлонистками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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