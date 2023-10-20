Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Анфиса Резцова - советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. Резцова стала первой в истории мирового биатлона олимпийская чемпионкой в этом виде спорта.