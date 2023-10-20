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Развожаев: над Черным морем сбита ракета

Ведомости

Над Черным морем в районе Любимовки (микрорайон Севастополя) сбита ракета. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета. Все службы продолжают контроль обстановки», – написал Развожаев.

Губернатор также предупредил местных жителей, что российские военные используют табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты – возможно задымление.

В 17:27 Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Одновременно было объявлено о перекрытии Крымского моста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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