Развожаев: над Черным морем сбита ракета
Над Черным морем в районе Любимовки (микрорайон Севастополя) сбита ракета. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета. Все службы продолжают контроль обстановки», – написал Развожаев.
Губернатор также предупредил местных жителей, что российские военные используют табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты – возможно задымление.
В 17:27 Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Одновременно было объявлено о перекрытии Крымского моста.