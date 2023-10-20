Росстат спрогнозировал сокращение населения России до 138,7 млн человек к 2046 году
Население России к 1 января 2046 г. уменьшится на 7,68 млн человек по сравнению с 2023 г. и составит 138,77 млн человек. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата, рассчитанном с учетом результатов всероссийской переписи населения в октябре – ноябре 2021 г.
Прогноз составлен без учета населения, проживающего на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
«На 1 января 2023 г. в России проживало 146,45 млн человек. К 1 января 2046 г. население страны составит 138,77 млн человек», – говорится в сообщении пресс-службы Росстата.
При этом естественная ежегодная убыль населения снизится с 600 700 человек в этом году до 402 400 человек в 2045 г. Это произойдет за счет увеличения рождаемости с 1,245 млн младенцев до 1,426 млн младенцев в 2045 г. Миграционный прирост снизится с 233 000 человек в 2023 г. до 221 800 человек по итогам 2045 г.
«Общая ежегодная убыль населения сократится более чем в два раза – с 367 700 человек в 2023 г. до 180 600 человек в 2045 г.», – подчеркивают в Росстате.
Женщин в России будет больше, чем мужчин, на протяжении всего прогнозируемого периода, но преобладание женского населения будет снижаться: соотношение составит 64,91 млн мужчин и 73,86 млн женщин к 2046 г. по сравнению с 68,1 млн мужчин и 78,35 млн женщин в 2023 г.
Рождаемость в стране будет снижаться до 2027 г., но с 2028 г. начнет расти. В результате в 2045 г. родится, как ожидается, 1,426 млн младенцев по сравнению с 1,244 млн в 2023 г.
Ожидаемая продолжительность жизни, ожидает Росстат, увеличится с 73,1 года в 2023 г. до 79,83 года в 2046 г. У мужчин показатель составит 75,89 года, а у женщин – 83,24 года. Доля населения трудоспособного возраста вырастет с 57% в этом году до 57,5% в 2045 г. Максимального значения этот показатель достигнет в 2034 и 2035 гг., составив 61,8%.
В середине апреля ученые Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник представили свой прогноз по численности населения России к 2100 г. Согласно их информации, тенденция к снижению численности населения будет продолжаться, уже к середине 2070-х гг. этот показатель опустится до уровня в 131 млн человек. При отсутствии притока трудовых мигрантов население России к 2100 г. может сократиться до 67,4 млн человек. Для сохранения же численности на уровне 146 млн человек необходимо привлекать от 0,39 до 1,1 млн мигрантов каждый год до окончания столетия, считают ученые.