В Детройте убили лидера местной еврейской общины
Председателя совета синагоги в Детройте Саманту Уолл нашли мертвой с многочисленными ножевыми ранениями возле ее дома. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на синагогу.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили «кровавый след», ведущий к дому Уолл. Полиция полагает, что преступление произошло в ее доме. Смерть женщины расследуется как убийство. О возможном мотиве преступления не сообщается.
Уолл было 40 лет. Она возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта, активно работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.
Wall Street journal пишет, что преступление произошло на фоне растущих опасений, что разворачивающаяся война между Израилем и сектором Газа может привести к насилию в Соединенных Штатах и других странах.
12 октября Министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление с предостережением для евреев и израильтян в разных странах мира проявлять бдительность в связи с призывами «Хамас» повсеместно устраивать нападения. C 7 октября Израиль начал подготовку к наземной операции после нападения боевиков «Хамас».