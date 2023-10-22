В Детройте убили лидера местной еврейской общины

12 октября Министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление с предостережением для евреев и израильтян в разных странах мира проявлять бдительность в связи с призывами «Хамас» повсеместно устраивать нападения. C 7 октября Израиль начал подготовку к наземной операции после нападения боевиков «Хамас».