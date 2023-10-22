Против сотрудников интерната в Омской области возбудили уголовное дело
В отношении сотрудников интерната в Омской области возбуждено уголовное дело о халатности после распространения в соцсетях видеозаписи, на которой воспитанницы учреждения избивают девочку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Уголовное дело возбудили против работников казенного учреждения «Большеуковский дом детства» по ст. 293 УК РФ (халатность). Как уточнили в СК, вечером 20 октября 16-летняя воспитанница детского дома «нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть сантехнику». Потасовку снимали на видео другие воспитанники детского дома.
Вечером 21 октября губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что поручил зампредседателя правительства и уполномоченному по правам ребенка в регионе организовать проверку учреждения. В своем Telegram-канале он уточнил, что в интернат в понедельник, 23 октября, направят психологов из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь детям «справиться со стрессом». Власти также поручили проверить в регионе все остальные учреждения, где воспитываются оставшиеся без попечения родителей дети.
Детский омбудсмен Елизавета Степкина после поручения губернатора сообщила, что проверку организуют совместно с министерством образования Омской области, к мероприятиям планируют подключить представителей общественных организаций и независимых экспертов. По ее мнению, инцидент между подростками «свидетельствует об отсутствии воспитательной работы, ненадлежащем контроле со стороны сотрудников учреждения, допустивших подобное между детьми». Степкина заявила, что психологическая помощь необходима как жертве, так и наблюдавшим за происходящим подросткам, также «не нужно забывать и про инициатора буллинга».
По данным СК, сейчас в интернате работают следователи, проверяется информация о других случаях избиения, «изымаются видеоматериалы, допрашиваются участники конфликта». Планируется, что следствие проверит действия не только сотрудников учреждения, но подростка, которая избила сверстницу.