Против сотрудников интерната в Омской области возбудили уголовное дело

Детский омбудсмен Елизавета Степкина после поручения губернатора сообщила, что проверку организуют совместно с министерством образования Омской области, к мероприятиям планируют подключить представителей общественных организаций и независимых экспертов. По ее мнению, инцидент между подростками «свидетельствует об отсутствии воспитательной работы, ненадлежащем контроле со стороны сотрудников учреждения, допустивших подобное между детьми». Степкина заявила, что психологическая помощь необходима как жертве, так и наблюдавшим за происходящим подросткам, также «не нужно забывать и про инициатора буллинга».