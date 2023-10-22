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В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5

Ведомости

В Австралии на юго-западе штата Виктория произошло землетрясение магнитудой 5,0, зафиксированы небольшие разрушения, сообщает телеканал 9News.

Землетрясение произошло около двух часов ночи в районе города Колак, толчки разбудили «тысячи человек». Кроме того, афтершок магнитудой 3,6 был зафиксирован в заливе Аполло в 5:44. По мнению сейсмологов, землетрясения могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

По информации телеканала, более 8000 человек ощутили подземные толчки, многие люди почувствовали их в окрестностях Джилонга и Мельбурна. Землетрясение также ощущалось на севере и в Тасмании. В результате случившегося в некоторых магазинах упали товары с полок, есть повреждения домов и построек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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