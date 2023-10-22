В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5

По информации телеканала, более 8000 человек ощутили подземные толчки, многие люди почувствовали их в окрестностях Джилонга и Мельбурна. Землетрясение также ощущалось на севере и в Тасмании. В результате случившегося в некоторых магазинах упали товары с полок, есть повреждения домов и построек.