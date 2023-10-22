В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5
В Австралии на юго-западе штата Виктория произошло землетрясение магнитудой 5,0, зафиксированы небольшие разрушения, сообщает телеканал 9News.
Землетрясение произошло около двух часов ночи в районе города Колак, толчки разбудили «тысячи человек». Кроме того, афтершок магнитудой 3,6 был зафиксирован в заливе Аполло в 5:44. По мнению сейсмологов, землетрясения могут продолжаться в течение нескольких месяцев.
По информации телеканала, более 8000 человек ощутили подземные толчки, многие люди почувствовали их в окрестностях Джилонга и Мельбурна. Землетрясение также ощущалось на севере и в Тасмании. В результате случившегося в некоторых магазинах упали товары с полок, есть повреждения домов и построек.