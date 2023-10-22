В Красноярске из-за буйного пассажира экстренно сел летевший в Москву самолет
Следовавший из Владивостока в Москву самолет совершил экстренную посадку в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В оперативных службах уточнили, что борт уже вылетел по маршруту. В пресс «Аэрофлота» РБК уточнили, что самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира на борту. На рейсе 21 октября бортпроводники «применили средства сдерживания в отношении деструктивного пассажира для обеспечения безопасности полета». По данным пресс-службы, после посадки пассажира передали полиции, а самолет после дозаправки вылетел в пункт назначения.
По информации Telegram-канала Baza, самолет экстренно сел в Красноярске из-за военнослужащего, пытавшегося проникнуть в кабину пилотов. Через несколько часов после взлета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из приморских частей потребовал открыть ему «пассажирскую дверь» самолета, говорится в сообщении. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, но он решил пойти в кабину пилотов, пишет Baza. Тогда командир судна принял решение совершить посадку на запасной аэродром в Красноярске.