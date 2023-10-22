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В Красноярске из-за буйного пассажира экстренно сел летевший в Москву самолет

Ведомости

Следовавший из Владивостока в Москву самолет совершил экстренную посадку в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В оперативных службах уточнили, что борт уже вылетел по маршруту. В пресс «Аэрофлота» РБК уточнили, что самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира на борту. На рейсе 21 октября бортпроводники «применили средства сдерживания в отношении деструктивного пассажира для обеспечения безопасности полета». По данным пресс-службы, после посадки пассажира передали полиции, а самолет после дозаправки вылетел в пункт назначения.

По информации Telegram-канала Baza, самолет экстренно сел в Красноярске из-за военнослужащего, пытавшегося проникнуть в кабину пилотов. Через несколько часов после взлета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из приморских частей потребовал открыть ему «пассажирскую дверь» самолета, говорится в сообщении. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, но он решил пойти в кабину пилотов, пишет Baza. Тогда командир судна принял решение совершить посадку на запасной аэродром в Красноярске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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