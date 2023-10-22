СК возбудил уголовное дело против устроившего стрельбу в Петербурге подростка

Подросток 12 раз выстрелил в школьника из пневматического оружия, а затем избил его, говорится в публикации. Нападавший был задержан, он признал вину. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия с участием несовершеннолетних в Калининском районе.