СК возбудил уголовное дело против устроившего стрельбу в Петербурге подростка
Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о разбое после инцидента с участием несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
О происшествии ранее сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, учащийся колледжа устроил стрельбу и ранил сверстника у метро «Гражданский проспект». Стрелявшим был 15-летний студент Невского колледжа им. Неболсина, который решил забрать у школьника электронную сигарету.
Подросток 12 раз выстрелил в школьника из пневматического оружия, а затем избил его, говорится в публикации. Нападавший был задержан, он признал вину. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия с участием несовершеннолетних в Калининском районе.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербург возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)», – рассказали в ведомстве.
Это не первый случай стрельбы в городе, которую устраивают несовершеннолетние. В апреле СК возбудил уголовное дело о хулиганстве против 16-летнего подростка, открывшего огонь из пневматического пистолета в одной из школ. Сообщалось о четырех пострадавших школьниках.