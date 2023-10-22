В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, следует из сообщения губернатора города Михаила Развожаева в Telegram-канале. Через 17 минут после этого заявления глава Севастополя сообщил об отбое воздушной тревоги.
На фоне объявления воздушной тревоги оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру объявил о перекрытии моста. Автомобилистов попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Развожаев позднее написал, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с использование военными табельных средств маскировки.
После того как 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю, в городе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке. Когда единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начинает оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватывает вещание на федеральных телеканалах, информация об угрозе удара с воздуха публикуется в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах и радиостанциях.