В результате ДТП в Кировской области погибли четыре человека
Четыре человека стали жертвами ДТП в Кировской области, еще один получил травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Оричевском районе в вечернее время суток – водитель ВАЗ – 2106 потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся.
В ГТБДД уточнили, что по факту аварии начата проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
17 октября сообщалось, что в Екатеринбурге водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс на улице Машиностроителей, в результате чего два человека погибли на месте, еще один пострадал.