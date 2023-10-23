Госдума доработает законопроект о введении единого времени тишины

Уточняется, что сейчас в России не установлен единый отрезок времени, в течение которого шуметь запрещено. В частности, в Москве запрещено нарушать тишину с 23:00 до 07:00 и в «тихий час» с 13:00 до 15:00. В Санкт-Петербурге время тишины – с 22:00 до 08:00, а в Казани – с 22:00 до 6:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.