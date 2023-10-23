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Госдума доработает законопроект о введении единого времени тишины

Ведомости

В Госдуму 23 октября внесут доработанный законопроект, который устанавливает единое время тишины в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Уточняется, что сейчас в России не установлен единый отрезок времени, в течение которого шуметь запрещено. В частности, в Москве запрещено нарушать тишину с 23:00 до 07:00 и в «тихий час» с 13:00 до 15:00. В Санкт-Петербурге время тишины – с 22:00 до 08:00, а в Казани – с 22:00 до 6:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

В случае принятия законопроекта во всех регионах время тишины будет единым: нарушать тишину нельзя будет в период с 23:00 до 07:00, а также в тихий час – с 13:00 до 15:00. За нарушение установленных правил может грозить штраф в размере от 500 до 2000 руб. для физлиц при первом нарушении и до 100 000 руб. для юрлиц за повторное нарушение.

Фиксацией нарушений будут заниматься сами жильцы. Согласно тексту законопроекта, они должны будут выбрать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющей компании.

Это не первая попытка установить единый временной интервал, в который запрещено шуметь. В частности, в феврале этого года депутаты от фракции ЛДПР внесли законопроект с предложением запретить шуметь в период с 22:00 до 07:00. Законопроект устанавливает исключения, которые не влекут ответственности за нарушение покоя граждан, среди которых празднование Нового года (с 22:00 31 декабря до 04:00 1 января). А нарушающими тишину действиями признаются, в частности, использование охранной сигнализации автомобиля, включение телевизора, игра на музыкальных инструментах, крик, пение, свист.

Тогда правительство выступило против этого законопроекта. В отзыве на документ было сказано, что описанные действия, которые необходимо признать нарушающими тишину, не отвечают принципу правовой определенности и являются оценочными. По словам одного из разработчиков законопроекта первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимира Кошелева, теперь проект был доработан вместе с правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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