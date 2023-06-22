Правительство выступило против идеи о едином законе о тишине

В настоящее время практически во всех субъектах России не только урегулированы отношения, связанные с обеспечением тишины, но и предусмотрена ответственность за ее нарушение, отмечает кабмин. В связи с этим предусмотренное законопроектом регулирование на федеральном уровне представляется избыточным, говорится в отзыве.