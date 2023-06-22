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Общество

Правительство выступило против идеи о едином законе о тишине

Ведомости

В правительстве подготовили отрицательный отзыв на законопроект депутатов ЛДПР, предлагающий запретить шуметь во всех регионах с 22:00 до 7:00 («Ведомости» ознакомились с отзывом).

Инициатива была внесена в Госдуму в феврале этого года. В настоящее время вопрос соблюдения тишины и покоя регламентируется на региональном уровне, однако анализ местного законодательства показывает неоднородность требований к определению ночного времени суток и видам действий, которые влекут нарушение тишины, говорится в пояснительной записке.

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Законопроект устанавливает исключения, которые не влекут ответственности за нарушение покоя граждан, среди которых празднование Нового года (с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января). А нарушающими тишину действиями признаются, в частности, использование охранной сигнализации автомобиля, включение телевизора, игра на музыкальных инструментах, крик, пение, свист.

В настоящее время практически во всех субъектах России не только урегулированы отношения, связанные с обеспечением тишины, но и предусмотрена ответственность за ее нарушение, отмечает кабмин. В связи с этим предусмотренное законопроектом регулирование на федеральном уровне представляется избыточным, говорится в отзыве.

Кроме того, описания ряда указанных в законопроекте действий, нарушающих тишину, не отвечают принципу правовой определенности и являются оценочными, заключают в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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