Правительство выступило против идеи о едином законе о тишине
В правительстве подготовили отрицательный отзыв на законопроект депутатов ЛДПР, предлагающий запретить шуметь во всех регионах с 22:00 до 7:00 («Ведомости» ознакомились с отзывом).
Инициатива была внесена в Госдуму в феврале этого года. В настоящее время вопрос соблюдения тишины и покоя регламентируется на региональном уровне, однако анализ местного законодательства показывает неоднородность требований к определению ночного времени суток и видам действий, которые влекут нарушение тишины, говорится в пояснительной записке.
Законопроект устанавливает исключения, которые не влекут ответственности за нарушение покоя граждан, среди которых празднование Нового года (с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января). А нарушающими тишину действиями признаются, в частности, использование охранной сигнализации автомобиля, включение телевизора, игра на музыкальных инструментах, крик, пение, свист.
В настоящее время практически во всех субъектах России не только урегулированы отношения, связанные с обеспечением тишины, но и предусмотрена ответственность за ее нарушение, отмечает кабмин. В связи с этим предусмотренное законопроектом регулирование на федеральном уровне представляется избыточным, говорится в отзыве.
Кроме того, описания ряда указанных в законопроекте действий, нарушающих тишину, не отвечают принципу правовой определенности и являются оценочными, заключают в правительстве.