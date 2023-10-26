В Москве начался суд над планировавшими взорвать здание ФСБ
Второй Западный окружной военный суд в Москве начал слушания по делу против шестерых террористов ИГИЛ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в России), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поступление уголовного дела и начало слушаний также подтвердили в пресс-службе суда. По данным «Известий», первое заседание прошло 23 октября. Заседание, на котором гособвинение планирует огласить обвинительное заключение, назначено на 1 ноября.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что арестованные боевики весной 2022 г. создали террористическое сообщество «под патронажем нескольких группировок», связанных с ИГИЛ. По его словам, после взрыва здания ФСБ на Лубянке они планировали потребовать вывода российских войск с территории Сирии.
Источник «Известий», знакомый с ходом расследования, утверждает, что роль смертника была отведена гражданину Таджикистана 23-летнему Абдукоиру Тоирову. Боевиков задержали в апреле 2022 г. Пятеро из них являются гражданами Таджикистана, шестой родился в Дагестане. Защита настаивает, что уголовное дело политизировано.
Газета со ссылкой на адвокатов обвиняемых пишет, что в деле есть и седьмой фигурант, который признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривается отдельно.
Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений по шести статьям УК РФ, включая покушение на теракт (ст. 30 ч. 1, п. а, ч. 2 ст. 205), обучение для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ст. 30 ч. 1, ч. 3 ст. 223.1), создание террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 205.4), а также содействие терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1). Им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.