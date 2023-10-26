В Москве начался суд над планировавшими взорвать здание ФСБ

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал слушания по делу против шестерых террористов ИГИЛ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в России), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.