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Общество

СМИ узнали о продаже в магазинах почти 200 тонн нелегальной красной икры

Ведомости

В российских магазинах в продаже обнаружили 191 т красной икры неустановленного происхождения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документы Россельхознадзора.

По данным ведомства, эта продукция поставлялась в крупные сети, в том числе в «Ленту», «Вкусвилл», «Перекресток» и др. «Известия» уточнили, что это эквивалентно 1,5 млн банкам икры объемом 140 г.

Выявить икру неустановленного происхождения получилось благодаря системе для прослеживания грузов «Меркурий», к которой подключены все предприятия, работающие с продукцией животного происхождения. Согласно информации Россельхознадзора, лидером по реализации «неопознанной» икры стала компания «Альфа-Т» из Воронежской области, которая без указаний информации об использованном сырье выработала около 40 т структурированной лососевой икры и 21 т мороженой икры горбуши. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», у некоторых из предприятий официальную регистрацию установить не удалось.

После перефасовки икры она была направлена в сетевые ритейлеры, в том числе в крупные магазины в 50 регионах России – начиная с Архангельской и заканчивая Астраханской областью. Продукция также была обнаружена в Московской, Ленинградской, Новосибирской областях, в Краснодарском крае и Татарстане.

В Россельхознадзоре не уточнили, безопасна ли такая продукция для покупателей. В ведомстве добавили, что передали полученную информацию в СК, МВД, прокуратуру и в региональные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

Согласно действующему законодательству, такая продукция должна быть изъята из оборота. При этом в «Перекрестке» сообщили, что пока не получали каких-либо предписаний по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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