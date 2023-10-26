СМИ узнали о продаже в магазинах почти 200 тонн нелегальной красной икры
В российских магазинах в продаже обнаружили 191 т красной икры неустановленного происхождения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документы Россельхознадзора.
По данным ведомства, эта продукция поставлялась в крупные сети, в том числе в «Ленту», «Вкусвилл», «Перекресток» и др. «Известия» уточнили, что это эквивалентно 1,5 млн банкам икры объемом 140 г.
Выявить икру неустановленного происхождения получилось благодаря системе для прослеживания грузов «Меркурий», к которой подключены все предприятия, работающие с продукцией животного происхождения. Согласно информации Россельхознадзора, лидером по реализации «неопознанной» икры стала компания «Альфа-Т» из Воронежской области, которая без указаний информации об использованном сырье выработала около 40 т структурированной лососевой икры и 21 т мороженой икры горбуши. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», у некоторых из предприятий официальную регистрацию установить не удалось.
После перефасовки икры она была направлена в сетевые ритейлеры, в том числе в крупные магазины в 50 регионах России – начиная с Архангельской и заканчивая Астраханской областью. Продукция также была обнаружена в Московской, Ленинградской, Новосибирской областях, в Краснодарском крае и Татарстане.
В Россельхознадзоре не уточнили, безопасна ли такая продукция для покупателей. В ведомстве добавили, что передали полученную информацию в СК, МВД, прокуратуру и в региональные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Согласно действующему законодательству, такая продукция должна быть изъята из оборота. При этом в «Перекрестке» сообщили, что пока не получали каких-либо предписаний по этому вопросу.