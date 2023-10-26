СМИ узнали о продаже в магазинах почти 200 тонн нелегальной красной икры

Выявить икру неустановленного происхождения получилось благодаря системе для прослеживания грузов «Меркурий», к которой подключены все предприятия, работающие с продукцией животного происхождения. Согласно информации Россельхознадзора, лидером по реализации «неопознанной» икры стала компания «Альфа-Т» из Воронежской области, которая без указаний информации об использованном сырье выработала около 40 т структурированной лососевой икры и 21 т мороженой икры горбуши. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», у некоторых из предприятий официальную регистрацию установить не удалось.