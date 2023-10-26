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Общество

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 27 октября

Ведомости

27 октября в Москве может выпасть до 10 см снега, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см», – говорится в сообщении. Также 27 октября прогнозируются порывы ветра до 15 м/с.

В связи со снегом городские службы планируют приступить к работам на дорогах вечером 26 октября. В 21:00 они проведут выборочную противогололедную обработку, а после полуночи – в 01:00 – намерены начать механизированную очистку проезжей части и тротуаров. Утром 27 октября эти работы планируют повторить.

25 октября центр погоды «Фобос» сообщал, что на погоду в Центральной России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, юг и юго-запад Подмосковья вечером будет накрывать снеговыми облаками. В западных районах области снег начнется к 21:00, а к полуночи пойдет и в Москве. В пятницу, 27 октября, «Фобос» прогнозирует температуру воздуха 0…−5°, а также ледяной дождь и отложения льда на деревьях и линиях электропередачи до 4 мм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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