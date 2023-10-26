Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 27 октября
27 октября в Москве может выпасть до 10 см снега, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.
«По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см», – говорится в сообщении. Также 27 октября прогнозируются порывы ветра до 15 м/с.
В связи со снегом городские службы планируют приступить к работам на дорогах вечером 26 октября. В 21:00 они проведут выборочную противогололедную обработку, а после полуночи – в 01:00 – намерены начать механизированную очистку проезжей части и тротуаров. Утром 27 октября эти работы планируют повторить.
25 октября центр погоды «Фобос» сообщал, что на погоду в Центральной России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, юг и юго-запад Подмосковья вечером будет накрывать снеговыми облаками. В западных районах области снег начнется к 21:00, а к полуночи пойдет и в Москве. В пятницу, 27 октября, «Фобос» прогнозирует температуру воздуха 0…−5°, а также ледяной дождь и отложения льда на деревьях и линиях электропередачи до 4 мм.