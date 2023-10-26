Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 27 октября

25 октября центр погоды «Фобос» сообщал, что на погоду в Центральной России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, юг и юго-запад Подмосковья вечером будет накрывать снеговыми облаками. В западных районах области снег начнется к 21:00, а к полуночи пойдет и в Москве. В пятницу, 27 октября, «Фобос» прогнозирует температуру воздуха 0…−5°, а также ледяной дождь и отложения льда на деревьях и линиях электропередачи до 4 мм.