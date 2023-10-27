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«Коммерсантъ» узнал, чем пытались отравить летчиков в Армавире

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Летчиков в Армавире пытались отравить при помощи препаратов, применяемых в кардиологии и свободно продающихся в аптеках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Собеседник пояснил, что при высокой концентрации эти препараты могут вызвать сбой ритма сердца или его остановку. Официально препарат, которым пытались отравить летчиков следствие не называло.

26 октября главное следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о теракте в отношении жителя Мелитополя за попытку отравления выпускников военного авиационного училища в Армавире. Ему вменяется ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который мог повлечь гибель людей).

По данным следствия, выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ) попытались отравить 21 октября, когда те отмечали 20-летие окончания училища. На празднике присутствовали 77 человек. Во время банкета курьер доставил выпускникам 20-килограммовый торт, украшенный эмблемой училища, и коробки виски Jameson. Курьер сообщил, что это подарки от одного из выпускников, который не смог присутствовать на банкете. При этом имя отправителя он не назвал, что показалось выпускникам подозрительным. Пробовать торт они не стали и сообщили о ситуации в ФСБ.

В результате выяснилось, что торт и виски были отравлены. ФСБ считает, что покушение было организовано сотрудниками СБУ, писал ранее «Коммерсантъ». Курьером оказался уроженец Мелитополя Егор Семенов. При этом силовики имя подозреваемого не раскрывают. Известно, что ему 33 года, он родился в Мелитополе. Kub Mash также утверждал, что Семенову 33 года, последние шесть лет он жил и работал в Химках. Его задержали при попытке вылететь из Ставрополя, отмечал ресурс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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