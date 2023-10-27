«Коммерсантъ» узнал, чем пытались отравить летчиков в Армавире

По данным следствия, выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ) попытались отравить 21 октября, когда те отмечали 20-летие окончания училища. На празднике присутствовали 77 человек. Во время банкета курьер доставил выпускникам 20-килограммовый торт, украшенный эмблемой училища, и коробки виски Jameson. Курьер сообщил, что это подарки от одного из выпускников, который не смог присутствовать на банкете. При этом имя отправителя он не назвал, что показалось выпускникам подозрительным. Пробовать торт они не стали и сообщили о ситуации в ФСБ.