Газета
Общество

Серебряные медали будут вручать при получении 60 баллов за два ЕГЭ

Ведомости

Серебряную медаль будут вручать выпускникам российских школ, получившим не более двух четверок в аттестате и набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Золотые медали будут вручать в том случае, если выпускник получит оценки «отлично» по всем предметам, а также не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Эти правила действовали и ранее.

В документе уточняется, что медали будут вручаться в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестатов о среднем общем образовании с отличием. Отдельно оговаривается, что при утрате медали дубликаты не выдаются.

Серебряные медали на федеральном уровне не вручалась с 2014 г., но у регионов было право самостоятельно устанавливать виды поощрений, в том числе награждение серебряной медалью. Ранее для ее получения было необходимо иметь не более двух отметок «хорошо» в аттестате, тогда как все остальные предметы должны быть окончены с отличием («на пятерки»).

В конце мая министр образования Сергей Кравцов анонсировал возвращение серебряных медалей. 30 августа стало известно, что выпускники школ, которые окончат учебу с серебряной медалью, смогут получить до трех дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных