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СК возбудил уголовное дело после нападения на съемочную группу «Рен-ТВ»

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала «Рен-ТВ» в торговом центре на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал столичного СК.

По данным следствия, съемочная группа в соответствии с редакционным заданием снимала репортаж о работе интернет-магазина. Один из работников торгового центра применил физическую силу к сотруднику телекомпании.

Уголовно дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Москвы сообщила, что в магазине на улице Орджоникидзе мужчина, представившийся сотрудником магазина, применил физическую силу к корреспонденту съемочной группы МИЦ «Известия», действующему по редакционному заданию. Расследование находится на контроле прокуратуры.

МИЦ «Известия» – проект холдинга «Национальная медиа группа», работающий на базе новостных служб телеканала «Рен-ТВ», «Пятого канала» и газеты «Известия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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