СК возбудил уголовное дело после нападения на съемочную группу «Рен-ТВ»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала «Рен-ТВ» в торговом центре на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал столичного СК.
По данным следствия, съемочная группа в соответствии с редакционным заданием снимала репортаж о работе интернет-магазина. Один из работников торгового центра применил физическую силу к сотруднику телекомпании.
Уголовно дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура Москвы сообщила, что в магазине на улице Орджоникидзе мужчина, представившийся сотрудником магазина, применил физическую силу к корреспонденту съемочной группы МИЦ «Известия», действующему по редакционному заданию. Расследование находится на контроле прокуратуры.
МИЦ «Известия» – проект холдинга «Национальная медиа группа», работающий на базе новостных служб телеканала «Рен-ТВ», «Пятого канала» и газеты «Известия».