Шестнадцать горняков погибли при взрыве метана в шахте в Караганде
В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане погибли 16 горняков, Об этом сообщили в пресс-службе компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.
«На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Утром, 28 октября, в шахте произошел взрыв метана. Глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Поиски еще 31 шахтера продолжаются.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» после произошедшего. Президент выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибшим в результате аварии. Он приказал правительству оказать семьям горняков необходимую помощь.
17 августа в принадлежащей компании шахте произошел внезапный выброс угля и газа. В результате погибли пять работников. 27 августа пожар произошел на шахте «Саранская», тогда обошлось без пострадавших.